"Il cortomusismo di Allegri ha vita breve a Napoli. La partita di domani si deciderà a centrocampo"

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sula sfida di domani tra Fiorentina e Napoli.

“Se domani arrivasse un bel risultato sarebbe una cosa meravigliosa per tanti motivi. In primis per la Fiorentina perche avrebbe la possibilità di lavorare nel migliore dei modi: Vanoli e la squadra lavorando con leggerezza, dopo aver rimesso in linea la barca, lo farebbero sicuramente meglio che in uno stato d'ansia. E' altrettanto vero che, al netto delle assenze del Napoli, questa è da sempre una partita molto complicata. Due anni fa loro hanno vinto lo scudetto, per questo possono essere comunque tra le protagoniste del campionato”.

“Le assenze che il Napoli ha a centrocampo potrebbero favorirci”

Un pensiero sulle difficolta degli azzurri: “Il cortomusismo di Allegri è chiaro che con una squadra di livello a disposizione come il Napoli possa funzionare poco. Le assenze di McTominay ed Anguissa, giocatori fondamentali nell'economia del Napoli, gli complicano ulteriormente il lavoro: la loro assenza può avvantaggiare il terreno, visto che mancherà la fisicità che i viola soffrono da sempre. Il centrocampo secondo me sarà la zona nevralgica del campo, quella che farà la differenza nella partita, indipendentemente da chi giocherà davanti tra Beto e Pellegrino”.

“Preferisco una squadra giovane e di livello ad una con tanta esperienza”

Ha poi parlato della differenza di età media tra le due squadre: "Questo fattore potrebbe davvero pesare in un certo modo sulla sfida, anche se la temperatura potrebbe favorirci. Sinceramente io preferisco la nostra situazione alla loro, prediligo giocare con una rosa molto giovane piuttosto che con una squadra composta da tanti giocatori esperti. La Fiorentina oltretutto i suoi giocatori con un certo bagagli d'esperienza li ha, come ade esempio Gonçalves, che è un giocatore di qualità superiore. Può essere sicuramente un fattore domani, i viola andranno in campo con l'entusiasmo del pubblico, considerando anche che domani si va verso un sold out. Il Napoli, dalla sua, avrà la possibilità e capacità di sfruttare l'esperienza; mi aspetto un Napoli più attendista rispetto ad altre situazioni, sfruttando qualche ripartenza".

“Il cambio di atteggiamento è totale”

Anche lui ha sottolineato il cambio di atteggiamento: “L'addio di Grosso era quello di cui questa squadra aveva bisogno, e c'è un particolare che ne è la prova. C'è qualcosa che in pochi giorni dal ritorno di Vanoli è cambiato totalmente: sto parlando dell'atteggiamento che i giocatori hanno quando scendono in campo e durante tutti i novanta minuti. Dopo il pareggio con il Torino, la Fiorentina era completamente spenta, smarrita in mezzo alle difficoltà. Adesso probabilmente è cambiato l'umore all'interno dello spogliatoio. Ovviamente non c'è una bacchetta magica ed in un momento è cambiato tutto, ma quantomeno la squadra adesso ha la capacità di reagire".