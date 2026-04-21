L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha toccato vari argomenti attuali di casa Fiorentina a Toscana TV, dalla partita di Lecce ad alcune proiezioni sul futuro della squadra gigliata.

‘Annata tremenda, capisco la frustrazione dei tifosi ma…’

“A Lecce la Fiorentina ha ottenuto un punto d’oro, lasciamo stare il resto. Bruttissima partita, capisco che al tifoso prenda male a vedere la squadra così, però… con tutta la frustrazione che ha vissuto il tifoso della Fiorentina quest’anno, dico di buttarsi tutto alle spalle e pensare già alla prossima stagione. Sono annate pericolosissime, c’è il rischio davvero di non rimetterle in piedi e addirittura di andare in Serie B, la Fiorentina aveva 6 punti dopo 15 partite. Credevo che ci saremmo salvati molto più avanti. Ci si fa solo il fegato amaro a continuare a pensare a certe situazioni, è stata una stagione tremenda, di grande sofferenza”.

‘Vanoli ha fatto un lavoro difficilissimo’

“Se vorrei la permanenza di Vanoli l’anno prossimo? No, sinceramente, è giusto che vada via. Ma se lo trovo per strada o lo incontro al Viola Park gli stringo la mano e lo ringrazio, perché ha fatto un lavoro importantissimo e difficilissimo. Bisogna riconoscergli quanto ha fatto, poi a fine anno ‘grazie e arrivederci’, troverà una squadra, perché ha fatto un grandissimo lavoro. Non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina, anche per una questione di empatia, non è mai scattato il feeling giusto. Certo è che se la Fiorentina non fa un mercato giusto e una squadra di un certo tipo, è destinata a faticare anche la prossima stagione, perché ci sono tante squadre superiori oggi in Serie A”.