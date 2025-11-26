Il responsabile sanitario della Fiorentina, il dottor Luca Pengue, ha fatto il punto sull'infermeria viola ai canali ufficiali del club viola: “Il recupero di Lamptey procede bene, siamo a due mesi dall'intervento chirurgico e sta procedendo secondo i piani. Qualche giorno fa ha fatto un controllo dal professor Mariani, siamo tutti entusiasti del suo recupero. Ha cominciato a lavorare in campo e oggi per la prima volta anche con la palla in forma leggere. Il ragazzo è positivo e ci sta mettendo il massimo impegno”.

“Gosens in gruppo tra qualche giorno”

Su Gosens: “Ha concluso il percorso dell'acquisizione di tutti i gesti tecnici. La sua lesione, seppur di bassa entità, riguardava un muscolo molto delicato e utilizzato in tantissimi gesti tecnici. Stiamo lavorando sulla riacquisizione della corretta forma fisica, affinché possa rientrare in gruppo e sostenere i carichi di lavoro. Tra qualche giorno sarà riaggregato alla squadra”.

“Piccoli potrebbe esserci già domani”

Su Dodô e Piccoli: “Il brasiliano ha effettuato gli esami clinici e diagnostici lunedì sera, che hanno escluso lesioni alle fibre muscolari. Sta soffrendo la cicatrice di un infortunio pregresso, avuto ai tempi dello Shaktar, quindi abbiamo semplicemente ridotto il volume e l'intensità. Contiamo di rimetterlo a disposizione di Vanoli nel giro di qualche giorno. Piccoli invece ha avuto un trauma distorsivo e contusivo della caviglia, per fortuna senza lesioni. Stiamo gestendo il problema più evidente che è quello del gonfiore, ma la risposta è stata ottima e quindi teniamo aperta la possibilità che possa essere a disposizione già domani”.