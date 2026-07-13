Contra: "Dragusin non è certo andato in una squadra qualunque. E ora deve affermarsi alla Fiorentina"

Continua a far discutere e molto in Romania, il passaggio dal Tottenham alla Fiorentina del difensore centrale, Radu Drăgușin.

“Avrà molte più occasioni alla Fiorentina”

Tra gli altri, ne ha parlato anche l'allenatore ed ex giocatore (anche del Milan), Cosmin Contra, che a Digisport.ro ha detto: “Non si tratta di fare un passo avanti o indietro. Si tratta solo di ciò che interessa al giocatore. Quante partite ha giocato Radu Drăgușin al Tottenham? O quante occasioni avrà alla Fiorentina? Credo che giocherà molto di più alla Fiorentina. Questo passo è per il bene della sua carriera e per il bene della Nazionale”.

“Non è andato in una squadra qualunque”

E ha aggiunto: "La Fiorentina è una squadra con una grande tradizione in Italia, molto amata e non una squadra qualunque. È un buon passo nella sua carriera, dal mio punto di vista. Deve affermarsi alla Fiorentina e giocare partita dopo partita. Sarebbe molto importante per il nostro movimento avere un titolare in Serie A".