"Comuzzo probabile sacrificato con gli arrivi di Viery e Dragusin. Paratici ha iniziato col botto... ma ci saranno altri colpi"

A Lady Radio ha parlato l'ex difensore di Serie A e tifoso viola Lorenzo Stovini, che ha analizzato l'inizio scoppiettante di mercato della Fiorentina per poi soffermarsi su alcuni commenti relativi al reparto arretrato gigliato.

‘Partenza sul mercato della Fiorentina segnale importante’

“Paratici ha iniziato a dare una svolta alla Fiorentina dopo un anno disastroso. C’era bisogno di un’iniezione di fiducia. Paratici è partito col botto e sta cercando di consegnare una buona squadra all’allenatore il prima possibile. Non saranno gli unici colpi, il mercato è lungo. Questa partenza è un segnale importante, calciatori di livello che vogliono sposare la causa della Fiorentina nonostante l’assenza delle coppe e dopo un’annata bruttissima”.

‘Mi dispiacerebbe se Gosens andasse via’

“Chi parte tra Pongracic, Ranieri e Comuzzo? Probabile che Comuzzo possa essere il sacrificato con gli arrivi di Viery e Dragusin. La difesa è un ottimo reparto, che va plasmato, ma avere le idee chiare è già un buon punto di partenza per Grosso, allenatore che viene in una piazza nuova, e per i giocatori che possono iniziarsi a conoscere fin da subito. Valdepenas, vedendo come sta lavorando Paratici, potrebbe essere un investimento, non gioca in una squadretta. L’addio di Gosens mi dispiacerebbe, come calciatore e persona. È un giocatore che fa sempre comodo… poi bisognerà vedere se rientra nelle idee della società di Grosso”.