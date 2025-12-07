Borghi: "Fiorentina messa a nudo: imbarazzante distanza dallo spirito che dovrebbe incarnare"

Stefano Borghi, telecronista di Sky, ha commentato senza tanti fronzoli l'ennesima sconfitta della Fiorentina, maturata ieri contro il Sassuolo. Queste le sue parole rilasciate sul proprio canale YouTube.

Il pensiero di Borghi

“La Fiorentina ha messo nuovamente a nudo, in maniera imbarazzante, tutta la sua inconsistenza e la distanza da quello spirito che dovrebbe animare una squadra che ha bisogno di una reazione. Già al rigore guadagnato da Parisi dopo sette minuti si è intravisto il primo inceppamento, con una scena non bella sul dischetto".

"La Fiorentina segna, sì, ma resta la solita: fragilissima, senza spina dorsale. Una squadra che si fa rimontare e addirittura surclassare. E continua a prendere gol su calcio d’angolo".