Una prima parte di carriera legata alla Fiorentina e quella finale, soprattutto al Parma: Domenico Morfeo è un super doppio ex e a La Gazzetta dello Sport ha parlato così, in particolare della situazione viola:

"Immagino una partita moderna, cioè con tanto ritmo, tanta corsa, tanti schemi e poca fantasia. D’altronde, questa è l’evoluzione, o l’involuzione, del calcio: ai miei tempi si badava alla tecnica, ora anche se non sai stoppare il pallone come Dio comanda giochi in Serie A. In ogni caso, mi aspetto una sfida nella quale la Fiorentina dovrà dare l’anima per cercare di vincere, mentre il Parma sarà mentalmente più tranquillo, con meno pressioni. La Fiorentina viene da due sconfitte di fila, ha incassato sette gol. Tanto tranquilli i Viola non saranno, al primo passaggio sbagliato pioveranno fischi e contestazioni. Il Parma invece, credo abbia in tasca la salvezza.

Il campionato viola? E chi se lo aspettava? Se leggete i nomi della rosa non potete certo dire che è un gruppo da ultimi posti. De Gea, Ranieri, Kean, Fagioli, Bresciani, Piccoli: giocatori che possono stare in squadre nella parte sinistra della classifica. Eppure, quando entri nel tunnel, fai fatica a uscirne. Inoltre l’ambiente caldo, anzi bollente, di Firenze non aiuta.

La Fiorentina si salverà? Penso di sì. Lo dico da ex Viola e da appassionato: non si può immaginare una Serie A senza Fiorentina. Però ci sarà da soffrire, già domani con il Parma. Ora bisogna alzare il livello della concentrazione e prendere tutte le sfide dome finali".