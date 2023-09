Un incontro tra i tifosi della Fiorentina e la squadra. Ne ha parlato apertamente di questo fatto, l'attaccante viola, Christian Kouame, che ieri ha segnato il gol decisivo nella partita contro l'Atalanta.

“I tifosi sono venuti due giorni fa (venerdì scorso ndr) a darci la carica al centro sportivo - ha detto Kouame - Sentiamo la loro vicinanza, non potevamo non andare davanti a loro per festeggiare insieme questo successo”.

Poi ha aggiunto: “E' dall'anno scorso che dico che siamo questi, quando giochiamo come Fiorentina è dura per gli avversari. Era importante riscattarsi dopo la sconfitta contro l'Inter e dare una risposta. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti, ma dopo il gol subito siamo stati bravi ad entrare in partita. Sono contento della prestazione che abbiamo fatto tutti, abbiamo sofferto tutti insieme, specialmente sull'ultimo calcio d'angolo in cui ci siamo abbassati per difendere”.

Infine: “Entri e aiuti la squadra a portare a casa i tre punti è la cosa più bella che poteva succedermi. Ora ci dobbiamo preparare la prossima partita che è la prima di Conference: entrare col piede giusto nella competizione è fondamentale”.