Spalletti non si smentisce mai: diverbio con un tifoso della Juve con tanto di rivincita al gol del vantaggio bianconero

Vi ricordate il famoso diverbio fra Spalletti e un tifoso della Fiorentina del parterre di tribuna? Ecco, ieri sera, durante Juventus-Benfica, per poco il tecnico toscano non ci è cascato di nuovo.

Prima di sbloccarla, la Juve stava facendo fatica…

Prima di sbloccare la partita con Thuram la Juventus stava subendo, faticando e soffrendo contro la formazione allenata da José Mourinho nella sfida di Champions League. Spalletti si agita, si sbraccia e i tifosi mormorano per la prestazione sottotono.

“La prossima volta rimani a casa”

In particolare, uno, che al 53’ evidentemente ha commentato un po’ troppo, dopo un’azione pericolosa subita dai bianconeri. Il tecnico di Certaldo, a quel punto, non ci ha visto più, si è girato e l’ha affrontato. “La prossima volta stai a casa”, si è letto chiaramente dal labiale dell’allenatore.

E dulcis in fundo…

Spalletti, poi, due minuti dopo si è preso la sua “rivincita” sul tifoso che criticava: nell’esultanza per il gol di Thuram si è girato nuovamente verso l’uomo invitandolo ad andare a vedere la partita da un’altra parte.