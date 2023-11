Italiano apre una riflessione su Milenkovic. E il serbo potrebbe perdere il posto

Dopo un'altra prestazione non all'altezza della situazione, Vincenzo Italiano ha aperto una riflessione su Nikola Milenkovic.

Il ballottaggio contro la Juventus

Secondo quanto riportato da La Nazione, il difensore e uno dei simboli della Fiorentina, in vista della partita di domenica contro la Juventus, si gioca il posto con Luca Ranieri, con quest'ultimo fortemente indiziato per essere titolare. In questo contesto l'intoccabile sarebbe Lucas Martinez Quarta.

Errori da mettersi alle spalle

Nel caso Milenkovic dovesse giocare dovrà necessariamente togliersi di dosso la polvere dell’ultimo periodo e mettersi alle spalle tutti gli errori commessi, compreso quello che ha portato la Lazio a calciare (e segnare) un rigore al 95' che è costato caro alla Fiorentina.