Duncan: "Io e Italiano abbiamo un rapporto molto bello, mi ha dato carisma e fiducia quanto ne avevo meno. L'addio alla Fiorentina..."

Il centrocampista del Venezia ed ex Fiorentina Alfred Duncan ha parlato a Tuttoveneziasport, ricordando i tempi in viola e soprattutto con Vincenzo Italiano: “Abbiamo un rapporto molto bello. Sono rimasto legato a lui perché mi ha insegnato tanto e ha puntato su di me proprio quando avevo meno fiducia. Venivo da sei mesi difficili, poi sono partito in prestito a Cagliari. Grazie a Vincenzo ho recuperato quella fiducia che mi mancava da almeno un anno, facendomi tornare quel giocatore che si divertiva in campo”.

Duncan: “Ho un bel rapporto con Italiano, mi ha fatto divertire”

E aggiunge: “Sentivo di dare fastidio agli avversari, facendo il tuttocampista come piaceva al mister. Mi ha dato tanto carisma in campo, cercava di rendere la squadra dominante evitando di essere sottomessa. Questo mi piace, perché gli avversari hanno poche cose da fare in campo e tu riesci a fare tutto quello che pensi di fare senza pensare agli errori e a quello che verrà. Quindi, mi ha lasciato davvero delle belle cose”.

“Altre squadre dopo la Fiorentina? Teniamo il dubbio… poi ho scelto Venezia”

Sul suo addio alla Fiorentina e conseguente approdo a Venezia: “Altre squadre? Teniamo il dubbio (ride, ndr). Diciamo che delle squadre c'erano, ma come sapete c'erano dei vantaggi a venire qui, ovvero una persona che ammiro e ho avuto come allenatore negli anni passati come Di Francesco”.