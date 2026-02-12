La Fiorentina in campo ancora di lunedì anche a inizio marzo. Doppia diretta TV per l'occasione
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il match della 27esima giornata tra Udinese-Fiorentina è stato collocato di lunedì sera dalla Lega Serie A.
Orario di inizio previsto quelle delle 20.45. Per l'occasione sarà prevista anche la doppia diretta televisiva visto che l'evento sarà trasmesso sia da DAZN che da Sky.
Confermata dunque la collocazione di lunedì che vedremo anche in occasione del derby toscano col Pisa del 23 febbraio.
💬 Commenti