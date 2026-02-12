​​

header logo

La Fiorentina in campo ancora di lunedì anche a inizio marzo. Doppia diretta TV per l'occasione

Marco Masoni /
Mandragora Fagioli Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il match della 27esima giornata tra Udinese-Fiorentina è stato collocato di lunedì sera dalla Lega Serie A

Orario di inizio previsto quelle delle 20.45. Per l'occasione sarà prevista anche la doppia diretta televisiva visto che l'evento sarà trasmesso sia da DAZN che da Sky.

Confermata dunque la collocazione di lunedì che vedremo anche in occasione del derby toscano col Pisa del 23 febbraio. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti