Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, nuova difesa. Dodô non si muove da Firenze

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolone sui viola: “Dodô incedibile”. E ancora: “Fiorentina, nuova difesa: blitz per Coppola e Becao”. 

Pagina 16

Apertura dedicata a: “Dodô non si muove da Firenze”. Sottotitolo: “Il brasiliano resta Stuzzica Coppola Becao in prestito”. In taglio basso: “Kean assente in allenamento: motivi familiari”. 

Pagina 17

Qui leggiamo: “La Viola ritorna a quelli di Palla”. Sottotitolo: “De Gea, Fagioli, Parisi, Gud e KeanVanoli punta sulla vecchia guardia”. 

