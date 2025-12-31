Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, nuova difesa. Dodô non si muove da Firenze
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolone sui viola: “Dodô incedibile”. E ancora: “Fiorentina, nuova difesa: blitz per Coppola e Becao”.
Apertura dedicata a: “Dodô non si muove da Firenze”. Sottotitolo: “Il brasiliano resta Stuzzica Coppola Becao in prestito”. In taglio basso: “Kean assente in allenamento: motivi familiari”.
Qui leggiamo: “La Viola ritorna a quelli di Palla”. Sottotitolo: “De Gea, Fagioli, Parisi, Gud e Kean: Vanoli punta sulla vecchia guardia”.
