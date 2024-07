Il Genoa cambia fra i pali, ma la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo

Con Josep Martinez che sta per diventare un nuovo portiere dell'Inter, il Genoa è alla ricerca sul mercato di un sostituto a cui affidare l'eredità della porta. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Pietro Terracciano, ma per Gianluca Di Marzio non ci sarebbe più il suo nome sul taccuino del Grifone.

Terracciano è “salvo”?

La dirigenza rossoblù ha creato una lista di profili che verranno valutati: insieme a Kotarski, c'è anche Leo Roman che ha trascorso l'ultima stagione in prestito all'Oviedo salvo poi rientrare al Maiorca dopo la mancata promozione. La Fiorentina dunque può tirare un sospiro di sollievo e pensare di ripartire dal proprio numero uno anche per la prossima stagione.

E… il secondo?

Resta, invece, da capire ancora il futuro di Oliver Christensen. L'ex portiere dell'Hertha Berlino non ha propriamente entusiasmato alla sua prima esperienza in Italia, anche a causa di uno scarsissimo minutaggio e di un'operazione chirurgica. Palladino, però, potrebbe comunque pensare di confermare il danese, sul quale per il momento non si è concretizzato l'interesse di alcun club.