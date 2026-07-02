"Irankunda? Uscita qualche voce e Paratici lo conosce bene, ma il Watford chiede una cifra alta"

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di Dazn di Nestory Irankunda, ala australiana del Watford classe 2006 accostato alla Fiorentina.

Le parole dell'esperto

Questo il giudizio dell'esperto dirigente: “Irankunda è della famiglia Pozzo, ma il Bayern ha il 50% della rivendita (il giocatore è passato in Baviera nel 2024-25 ndr) . Sono uscite delle voci e Paratici lo conosce bene, ma questa percentuale costringe il Watford a non scendere sotto i 30 milioni”.