Quella fiducia "illimitata" da riconquistare: Pioli è già giunto ad un bivio

Due partite fondamentali per la Fiorentina, ma soprattutto per Stefano Pioli.

Il tecnico viola, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, è già giunto ad un bivio e deve riconquistare la fiducia di tutto l'ambiente contro Sigma Olomouc e Roma, prossime avversarie dei viola prima di una nuova sosta per le nazionali.

Un segnale

La formazione di Pioli deve dare un segnale in queste due gare, il tecnico parmense è sufficientemente esperto da sapere che è un obbligo o quasi per lui e per iniziare a ricompattare l’ambiente.

Dare credito alle proprie idee

La società, tramite il diesse Daniele Pradè, gli ha garantito “fiducia illimitata” dopo la sconfitta interna contro il Como, ma ora tocca a lui, dare credito alle proprie idee, soprattutto contro i giallorossi in campionato.