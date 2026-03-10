​​

Più che un impegno, un impiccio. La scelta estrema per l'attacco della Fiorentina

Redazione /
Riccardo Braschi
Riccardo Braschi

Come detto più volte, la gara di Conference League di giovedì prossimo, la Fiorentina la giocherà con una formazione in cui non ci saranno molti dei ‘titolari’ di questa squadra. 

Volti nuovi

Contro il Rakow spazio a Comuzzo e Fortini, Fabbian e Fazzini, Christensen (Uefa permettendo, ma non dovrebbero esserci sorprese negative in tal senso) e Balbo

Scelta estrema

E in attacco? E' in questo reparto che potrebbe arrivare una scelta che possiamo definire estrema da parte di Vanoli. Secondo quanto riportato da La Nazione, tutto lascia pensare al debutto di Braschi là davanti. Impossibile rischiare Piccoli senza la certezza di poter recuperare Kean lunedì proossimo. 

