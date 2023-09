L'uno-due che ha complicato non poco la vita: La Fiorentina ha imparato la lezione?

C'è un vecchio adagio che recita così: “Chi ben comincia è a metà dell'opera". Ma la scorsa stagione l'esordio in Conference League della Fiorentina è stato tutt'altro che indimenticabile: pareggio in casa contro i modestissimi giocatori del RFS Riga e sconfitta netta in casa del Basaksehir.

Un uno-due di risultati deludenti che ha complicato e non poco il cammino dei viola nella competizione. Il secondo posto nel girone ha costretto la squadra di Italiano a fare un ulteriore turno di play off contro il Braga, eliminato poi soprattutto grazie ad una sontuosa prestazione in Portogallo. Fatiche extra delle quali avremmo fatto volentieri a meno, che non sarebbero state necessarie con un approccio migliore nelle prime due gare.

La Fiorentina avrà imparato la lezione a 365 giorni di distanza? La prima risposta a questa domanda arriverà stasera.