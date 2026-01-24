Bucchioni: "Vietato pensare al Como, la partita più importante è quella contro il Cagliari. Una mancata vittoria rovinerebbe il morale"

Questo pomeriggio il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Chi gioca oggi? Dobbiamo tener conto che martedì abbiamo un’altra importante partita, e quindi l’allenatore anche se dice di pensare partita dopo partita sappiamo benissimo che non è vero. In questa occasione il turnover ci deve essere per forza, non è immaginabile che si possa giocare come nell’ultimo mese con sempre gli stessi in campo. Oggi ma anche martedì mancherà Parisi, e questo sicuramente porterà il tecnico a fare altre valutazioni”.

“La partita piu importante è quella intro il Cagliari”

Ha anche aggiunto: “Certamente il turnover sarà poi applicato in Coppa Italia. Se in passato consideravamo questa competizione, al pari della Conference, come obiettivo concreto, oggi faccio piu fatica a fare un ragionamento del generel. Adesso la partita piu importante è sicuramente quella di oggi. Si devono ancora fare 20 punti per salvarsi, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Anche se nell’ultima partita contro il Bologna la Fiorentina ci è sembrata una squadra di livello. Siccome però per il momento non si è fatto niente, non posso pensare che sia tutto risolto. Ora dobbiamo pensare a fare punti contro il Cagliari, una nostra diretta concorrente”.

“Una mancata vittoria potrebbe influire sul morale della squadra”

Ha sottolineato un aspetto importante: “Oggi dobbiamo vincere a tutti i costi, un semplice pareggio ti terrebbe incollato laggiù mettendo in discussione tutte le tue certezze. La crescita della squadra è evidente, ma deve mantenersi anche a livello di autostima: ultimamente poche volte si è vista una squadra impaurita, solo negli ultimi minuti contro il Bologna. Se comincia a non vincere contro il Cagliari qualcosa potrebbe tornare in discussione, quindi voglio dire che serve la miglior formazione possibile. Al Como ci penseremo poi nei prossimi giorni. Una Fiorentina al top potrebbe anche batterlo il Como, ma se non dovessimo farcela ce ne faremo una ragione. E’ una stagione troppo maledetta per distaccarsi dal focus attuale”.