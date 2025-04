Nonostante sia stata resa nota da pochissimo l'ufficialità del suo riscatto da parte della Juventus, la telenovela tra l'ex Fiorentina Nico Gonzalez e i bianconeri potrebbe già essere finita. L'argentino, che è diventato di proprietà della Juventus dallo scorso 7 febbraio, ha attirato su di se le attenzioni di alcune squadre inglesi, e la sua permanenza non è più così scontata.

Come riporta Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera non sarebbe rimasta particolarmente entusiasta della stagione dell'argentino, e starebbero quindi clamorosamente pensando di cederlo per coprire la spesa… del suo riscatto (circa 33 milioni complessivi). Nico Gonzalez non ha espresso la volontà di trasferirsi, ma Tottenham e Brighton avrebbero fatto sondaggi dalla Premier League per capire la fattibilità dell'operazione. Un amore già finito (o mai sbocciato) con la Vecchia Signora?