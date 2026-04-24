Ancora Di Francesco: "Grande prestazione contro la Fiorentina. Ma le poche disattenzioni sono state fatali"

L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, dovrà ripartire dal pareggio contro la Fiorentina per la corsa salvezza. Attualmente i viola sono a +8 in classifica e guarderanno con attenzione alla sfida dei giallorossi contro il Verona. Oltre alla conferenza stampa, il tecnico ha parlato anche ai canali ufficiali del club.

“Che prestazione contro la Fiorentina. Avremmo voluto vincere, ma…”

“Abbiamo parlato tanto della partita contro la Fiorentina, facendo capire ai ragazzi quanto sia stata importante la prestazione. Ovviamente avremmo tutti voluto i tre punti, però rivedendo le azioni salienti abbiamo visto quante occasioni abbiamo creato. Questo mi è piaciuto”.

“Abbiamo concesso poco, ma è stato fatale. Così la Fiorentina ha fatto gol”

“Abbiamo concesso poco agli avversari. Purtroppo quel poco che abbiamo concesso ha permesso alla Fiorentina di fare gol. Dobbiamo abbattere quanto prima questi minuti di disattenzione, perché la stagione sta arrivando a un punto cruciale e non ci possiamo permettere questi errori. Dobbiamo essere anche più convinti sotto porta, soprattutto visto quello che abbiamo creato contro i viola”.