De Grandis: "A livello di forma, Allegri domani dovrebbe mettere Kean. Ma bisogna dare anche un senso agli 80 milioni di Vlahovic"

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha provato a fare chiarezza su chi dovrebbe scendere in campo per la Juventus contro la Fiorentina. sentite cosa ha detto in merito al grande ex di giornata, Dusan Vlahovic:

Mister 80 milioni

“Se si fa una valutazione sulla forma, si dovrebbe puntare su Kean, ma capisco una scelta diversa. Bisogna provare a dare senso alla presenza di Vlahovic alla Juve, pagato ben 80 milioni”.

E poi c'è Kean

Poi ha concluso così: "Kean può entrare a partita in corso e dare qualcosa in più anche dal punto di vista dell’energia".