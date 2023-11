Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato al TGR RAI della Fiorentina e della gara giocata sabato sera a San Siro contro il Milan. Queste le sue considerazioni: "La Fiorentina deve essere più concreta sottorete, non si può creare 20 occasioni e non segnare mai. Mi pare che il gol nel sangue nel reparto offensivo viola ce l'abbia solo Nico Gonzalez e quando non gira lui sono guai. Menomale si avvicina il mercato di gennaio perché non si può andare avanti così. Qualcosa andrà fatto.

Mandragora ha preso il viso di Maignan a un metro dalla porta. Sembra che quando ci si avvicina alla porta, ai giocatori viola l'obiettivo si restringa. Gli obiettivi di alta classifica della Fiorentina sono stati ridimensionati".