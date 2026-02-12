Un passepartout per Vanoli e come il tecnico ha giustificato la sua esclusione in Conference

Daniele Rugani? Un passepartout per Vanoli. Questa è la definizione che La Gazzetta dello Sport ha dato al nuovo difensore della Fiorentina.

Solo in campionato

Sulla ‘rosea’ si legge che, al suo arrivo nel mercato di gennaio, Il tecnico gli ha parlato immediatamente e l'esclusione dalla lista della Conference è proiettata ad averlo al top e focalizzato soltanto sulla Serie A dove può diventare il volto della salvezza, senza disperdere energie in Europa.

Sia con Comuzzo che con Pongracic

Ma perché passepartout? Perché può giocare in coppia sia con Comuzzo che Pongracic e loro stessi possono avere benefici dal suo impiego. Non resta che attendere a questo punto il suo completo recupero che dovrebbe avvenire a breve.