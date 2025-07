Per Terracciano va avanti il rimbalzo tra Firenze ed Empoli e dietro l'angolo c'è un nuovo ritorno in provincia

La carriera di Pietro Terracciano si è stabilizzata ormai in Toscana da quasi otto anni, sempre di rimbalzo tra Empoli e Firenze. Dopo sei anni e mezzo alla Fiorentina però per il portiere classe ‘90 potrebbe esserci dietro l’angolo un nuovo sbarco in provincia, a giocarsi magari il posto in un Empoli appena retrocesso e in cerca della risalita. La presenza di De Gea e Martinelli, secondo La Nazione, potrebbero chiudere definitivamente le porte a Terracciano.