De Gea intanto si prepara per la nuova stagione: "Sempre qui, andiamo" - VIDEO

David De Gea sembra già pronto per la nuova stagione. Il portierone viola, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, un video che lo ritrae intento ad allenarsi in vista del ritiro precampionato. a corredo del reel, questo il commento dello spagnolo: “Sono sempre qui, andiamo”.

Un futuro però incerto

Nelle ultime settimane sono state tante le voci sul futuro di David De Gea, con lo spagnolo che, dal canto suo, ha già ammesso di avere piacere a rimanere alla Fiorentina anche per la prossima stagione. Sviluppi sul futuro dello spagnolo sono attesi nelle prossime settimane.

Il link al post di De Gea

Di seguito, ecco il link al video postato da De Gea, intento ad allenarsi