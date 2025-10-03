La panchina di Baroni scricchiola, ma a Torino non ci andrà nessun ex viola. Salgono le quotazioni di un tecnico cercato anche dalla Fiorentina
In casa Torino le cose non migliorano. I granata viaggiano con un punto in più in classifica rispetto alla Fiorentina, ma anche per loro è crisi profonda soprattutto dopo la sconfitta contro il Parma. E ora l'allenatore Marco Baroni rischia già di interrompere anticipatamente i rapporti con il club.
Baroni rischia? Il principale candidato non è Palladino, anzi
Vigeva l'ipotesi Raffaele Palladino, ma l'ex viola non andrà a Torino come espressamente affermato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, invece, sembra essere avanti a tutti un altro tecnico, in passato contattato anche dalla Fiorentina. Daniele De Rossi è il principale candidato per sostituire Baroni in granata.
