Era stato a lungo nel taccuino della Fiorentina alla voce ‘registi’, ma il vento di mercato lo ha portato altrove, e più precisamente a Torino: Kristjan Asllani non ha ancora avuto modo di scendere in campo con la maglia granata, ma la partita di domani potrebbe essere quella buona per l'esordio dell'albanese.

A comunicarlo è Baroni stesso: l'allenatore dei granata, nell'intervista prepartita, si è espresso così sul regista albanese. “Kristjan sta bene, ha voluto fortemente venire qui. Oggi valuterò l'ultimo allenamento, ma è molto probabile che sia della partita”. Fiorentina che quindi troverà sì Asllani in campo, ma da avversario.