Il punto sul mercato: L’arrivo di Rodriguez non esclude Vargas. Prende ipotesi un clamoroso scambio con la Roma. Mina in uscita

Rodriguez a Firenze nei prossimi giorni, Vargas piace ancora

A 10 giorni dalla fine della finestra invernale, dopo la breve parentesi araba, la dirigenza della Fiorentina si rituffa a capo fitto sul mercato. L’imperativo è uno solo: sfruttare le occasioni che si presenteranno per provare a puntellare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Dopo l’operazione Faraoni, nelle prossime ore potrebbe andare in porto anche il secondo colpo. La Fiorentina ha scelto Brian Rodriguez del Club America come rinforzo sugli esterni offensivi: per l’uruguaiano classe 2000 è pronto un quadriennale, manca solo trovare un accordo economico con il club messicano ma la sensazione è che tutto vada a buon fine. Operazione che non esclude un eventuale contemporaneo arrivo di Vargas dell’Augsburg, per il quale però ancora non è stata trovata l’intesa.

Rivoluzione in attacco: fuori Ikonè, dentro Belotti?

Perche Rodriguez potrebbe non essere l’ultimo colpo in attacco? Perchè oltre. Brekalo, per cui la trattativa con la Dinamo Zagabria resta comunque in stand by, nelle ultime ore è uscita una voce di mercato secondo cui Ikone sarebbe corteggiato dalla Lazio di Maurizio Sarri. Per il momento da Formello la notizia è già stata smentita anche se, con Felipe Anderson ormai destinato a lasciare, da qualche settimana i biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo esterno. Restando nella capitale, sponda però giallorosso, sta prendendo quota uno scambio che avrebbe del clamoroso. La Roma sarebbe disposta a lasciar partire Belotti, ormai ai margini del progetto, ed avrebbe proposto al duo Barone-Prade uno scambio di prestiti con propio con Ikone. I risultati in campo sono quello che sono ma nonostante ciò Jorko ha ancora molti stimatori.

La Fiorentina non è convinta di cedere Barak, tutti vogliono Mina

Ancora in stand by la posizione di Antonin Barak. Il Napoli lo vuole, e lo ha già dimostrato alla Fiorentina, Italiano però vuole avere certezze: con la sua partenza l’unico sostituto di Bonaventura sarebbe Infantino, sul quale il tecnico ha già espresso tutte le sue perplessità. Ci sarà da aspettare gli ultimi giorni di mercato ma il ceco potrebbe anche rimanere, almeno fino a giugno. Nonostante lo scarso minutagggio in questa prima parte di stagione, anche Yerri Mina ha i suoi estimatori. Nelle ultime ore infatti la Fiorentina avrebbe ricevuto la richiesta d’informazioni su di lui da parte di due club europei: il Porto e l’Olympiakos. In pole ci sono i portoghesi, che starebbero preparando un'offerta che possa portare Mina alla corte di Conceição per questa seconda parte di stagione.