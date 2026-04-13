Corriere Fiorentino: Un Comandante a Firenze, tra i sogni dei tifosi e la chiusura del cerchio
Tre pagine sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino di oggi.
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Apertura con: “La grande occasione”. Sottotitolo: “Una vittoria con la Lazio stasera porterebbe la zona rossa a +8 di distanza. Kean anche ieri si è allenato a parte: difficile possa essere tra i titolari".
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Qui leggiamo: “Un Comandante a Firenze, tra i sogni dei tifosi e la chiusura del cerchio”. Sottotitolo: “Sarri e il matrimonio viola mai consumato: Paratici ci riproverà?”.
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Infine leggiamo: “Prestigio, ranking europeo e introiti:perché la remuntada varrebbe doppio”. Sottotitolo: “Giovedì arriva il Crystal Palace, si parte dal 3-0: i viola cercano l’impresa per continuare a sognare”.
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