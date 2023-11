La Fiorentina è zoppa e torna sulle tracce di Holm. E se la società volesse regalare anche un centrale a Italiano...

La Fiorentina è ancora zoppa sulla fascia destra, anche se l'emergenza, in parte, sta per rientrare, perché Michael Kayode è sulla via del ritorno in campo e contro il Milan dovrebbe essere quanto meno tra i convocati.

Ritorno di fiamma

Ma considerato che Dodô ne ha ancora per qualche mese e che Niccolò Pierozzi non può essere l'unica alternativa, secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è tornata sulle tracce di Emil Holm che nell’Atalanta, dove è in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia, sta trovando poco minutaggio.

E se la società volesse prendere anche un centrale…

Sempre relativamente al prossimo mercato e sempre sulla ‘rosea’ leggiamo stamani anche il nome di Finn van Breemen, classe 2003 del Basilea, a cui piacerebbe giocare nella nostra Serie A e gradirebbe la destinazione Firenze. Questo se la dirigenza volesse regalare al suo tecnico anche un centrale difensivo.