Sul proprio canale You Tube, il giornalista Stefano Borghi ha commentato anche il mercato della Fiorentina.

Sul mercato viola

“L'elefante in zona salvezza è la Fiorentina, che ha fatto un mercato con le giuste modalità. Un mercato diverso dalle ambizioni estive, sono arrivati tanti profili che sono adatti al gioco di Vanoli. Sono arrivati due esterni alti come Solomon e Harrison, quest'ultimo estremamente evoluto dal punto di vista tattico. Credo che possano avere un buon impatto sulla Serie A. Sono arrivati due mezzali di inserimento e struttura come Brescianini e Fabbian. Il mercato a centrocampo è stato totalmente sbagliato in estate, era completamente da ripensare”.

Sulla difesa

“Rugani? Bisogna vedere se sta bene. Un giocatore come lui è più utile in mezzo rispetto a Pongracic e Pablo Marì, solo Comuzzo ha trovato un miglioramento da inizio stagione in difesa. Rugani può portare tranquillità là dietro e leadership. Questo è il mercato di una squadra che ha capito di dover avere umiltà e spirito operaio, invece che paventare cose tecniche”.