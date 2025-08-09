Va di moda nel gergo calcistico attribuire il termine di “vedova” a chi è solito rimpiangere a lungo un ex calciatore: è il caso evidentemente di tanti tifosi del Manchester United, privati di David De Gea ormai da un paio d'anni, senza che il suo sostituto (Onana) sia stato in grado di colmarne il vuoto lasciato. Quello di oggi sarà un pomeriggio perfetto per far sgorgare tutta l'ondata di rimpianti per aver salutato un totem vero della storia dei Red Devils, record man di presenze tra gli stranieri della storia del club e ben dodici anni in città.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, lo stesso entusiasmo con cui a Manchester si sono goduti per così tanto tempo il portiere spagnolo, riguarda oggi i tifosi della Fiorentina che pensano al suo contratto lungo ancora tre anni e garanzia di spalle coperte a lungo.