Nella sua analisi del campionato, l'editorialista del Corriere della Sera e commentatore TV, Paolo Condò, scrive stamani: “Lo stop forzato ha reso la Lazio una casa con le finestre sbarrate e l’aria viziata come testimoniato dalle due espulsioni. Viaggia ancora più dietro la Fiorentina, lontana da una formazione stabile”.

E poi ancora sui viola: “La famosa quantità di giocatori ‘bravini’ che stentano a crescere, messa alle strette da un’altra interpretazione felice del Como, che al contrario della Lazio è un attico senza vetri alle finestre, fin troppo fresco e ventilato, dove rischi il raffreddore ma certo non l’asfissia”.

La Lazio non respira, Como ride, Firenze invece piange con una situazione che richiede una svolta in tempi piuttosto rapidi.