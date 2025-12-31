L'ultimo giorno dell'anno porta con sé la voglia di tirare una riga di fare bilanci di quello che è successo e prevedere anche quello che ci porterà in dote il nuovo anno.

L'ultimatum sullo stadio

In questo senso il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti, scrive stamani sul proprio giornale: “Rimaniamo in attesa di capire che cosa accadrà della seconda fase dei lavori nel nuovo Franchi (l’ultimatum della Fiorentina scade oggi...)”.

“Un'onta impensabile”

E a proposito dei viola aggiunge: “Il 2026 è l’anno del centenario, e a oggi siamo qui ad augurarci che (la Fiorentina ndr) possa festeggiarlo in serie A. Se così non dovesse essere sarebbe un’onta impensabile per la città, sarà il caso che chi gestisce il club si assuma le proprie responsabilità. Buon (si spera) 2026”.