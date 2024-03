Meglio solo il maghetto biondo dell'Atalanta... Belotti è il giocatore più progredito della Serie A rispetto alla passata stagione

In questo tristissimo weekend senza Serie A, ci piace parlare di uno dei giocatori della Fiorentina che è decisamente migliorato da quando è arrivato a Firenze. Un attaccante che, nella passata stagione, non aveva certamente fatto faville, mentre in Toscana sembra esser tornato a miglior vita.

No, non ci stiamo riferendo a M'Bala Nzola (purtroppo…). Bensì al Gallo, Andrea Belotti, che viene riconosciuto anche dal noto portale statistico SofaScore come uno dei calciatori maggiormente migliorati rispetto alla passata stagione. Soltanto De Ketelaere dell'Atalanta, complice l'annus horribilis vissuto a Milano, è progredito di più rispetto al numero 20 di Italiano.

Se nella scorsa stagione Belotti aveva chiuso con una media di circa sei e mezzo (6.53), quest'anno alla Fiorentina sta registrando una valutazione di 7.01, piazzandosi secondo nella speciale classifica dei giocatori che sono più migliorati da una stagione all'altra. Guardate un po' qua: