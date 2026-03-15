Dzeko fa e disfa: prima trova l'ennesimo gol, poi un fallo bruttissimo gli costa l'espulsione e la vittoria

L'attaccante bosniaco sta trascinando lo Schalke 04 verso la promozione in Bundesliga. Lo storico club di Gelsenkirchen guida la classifica della seconda serie tedesca, ma nella giornata odierna il bosniaco ha condannato i compagni ad un mezzo passo falso.

La prima frazione di gioco

Sembrava essersi messa fin da subito in discesa la partita contro L'Hannover 96. Al 29esimo minuto era stato proprio l'ex viola a portare in vantaggio lo Schalke, che poi aveva trovato il raddoppio grazie a Karaman.

L'espulsione

Nella seconda frazione di gioco però Dzeko ha rimediato un espulsione a causa di un bruttissimo fallo su Chakroun. In dieci la squadra azzurra è andata in tilt subendo la rimonta dell'Hannover che ha trovato il gol del pareggio in pieno recupero dopo aver anche sbagliato un rigore.