Il ritorno a Firenze di Dzeko. Il perché della presenza in città dell'ex attaccante viola

Dopo la vittoria ottenuta contro l'Arminia Bielefeld, decisa per altro con un suo gol, Edin Dzeko ha sfruttato i giorni liberi concessi dall'allenatore dello Schalke 04 per ritornare a Firenze.

Moglie e figli

Nostalgia? Non proprio. L'ex centravanti della Fiorentina è arrivato in città per trascorrere più ore possibili con la moglie Amra e i suoi quattro figli che nel frattempo non si sono trasferiti in Germania assieme a lui, ma hanno deciso di rimanere nel capoluogo toscano.

Cura familiare

Dzeko ha anche riportato un infortunio alla schiena nel corso dell'ultima partita. Un malanno questo che però non desta più tante preoccupazioni visto che lo stesso giocatore ha deciso di affidarsi alle cure familiari piuttosto che farsi vedere dal fisioterapista del club.