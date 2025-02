Procuratore e agente FIFA, Lorenzo De Santis si è espresso a Lady Radio sulle mosse di mercato della Fiorentina, sia in entrata che uscita.

‘Ora la rosa viola è più omogenea in tutti i reparti’

“Il mio voto al mercato viola è un 6.5 che può diventare 7. La Fiorentina è stata brava a resistere per Comuzzo, si è rafforzata dove aveva necessità e fatto uscire calciatori non più centrali nel progetto. Mi tengo il dubbio sul mancato arrivo di un vero 9 che potesse giocare con Kean o al posto suo. La Fiorentina però ha giocatori che possono sopperire all’assenza o al turnover di Kean. Credo che ora la rosa viola abbia una copertura più omogenea in tutti i reparti. Sottil al Milan? Un’operazione che è stata sotto traccia fino alle ultime ore. Per lui sarà un’opportunità importante anche se avrà tanta concorrenza. C’è grande attesa per il figliol prodigo Zaniolo. Chissà che con lui e Ndour la Fiorentina non possa trovare dei nuovi Kean”.

‘Curioso di vedere se Palladino…’

“Sicuramente l’arrivo anche di Pablo Marì avrebbe reso complicato l'inserimento di un giocatore che viene da quasi un anno di inattività come Valentini. Al Verona il difensore viola potrà giocarsi il posto, è una scelta corretta nell'ottica di fargli assaggiare un po' di campo. Curioso di capire se Palladino andrà a 4 o in qualche gara giocherà a 3”.