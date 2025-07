Rispunta Lindelof per la difesa. Affare complicato, ma l'intermediario potrebbe essere d'eccezione

In ottica Fiorentina nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Victor Lindelof, svincolatosi dal Manchester United e in cerca di una nuova avventura.

La società viola nel reparto difensivo è al momento sold out, con Valentini e Moreno che hanno però già le valige in mano. Al momento, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe ampie prospettive per un suo arrivo in viola ma c'è un dettaglio che potrebbe fare la differenza.

David De Gea è stato suo compagno di squadra a Manchester e i due sono amici. Sarebbe stato il portiere viola a suggerire al difensore la destinazione gigliata, ma i piani della società potrebbero non coincidere con la possibile operazione.