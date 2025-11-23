Fiorentina ancora a secco di vittorie dopo 12 giornate. Solo una squadra nella storia è riuscita a salvarsi...

Da quando esiste la Serie A a tre punti c'è un solo precedente capace di dare speranza alla Fiorentina ultima in classifica.

Zero vittorie nelle prime dodici

Solo una squadra, infatti, è riuscita a salvarsi dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle prime dodici giornate di campionato. I Viola hanno raccolto appena sei punti, frutto di altrettanti pareggi.

E c'è solo un precedente (di speranza)

Accadde nella stagione 2005/06: il Cagliari neopromosso, partito malissimo e incapace di vincere nelle prime dodici partite, trovò la forza di risalire la classifica fino a chiudere al 14° posto, evitando una retrocessione che sembrava già scritta.