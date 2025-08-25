Il nuovo colpo del Milan? Ci aveva provato anche la Fiorentina: il retroscena

Si avvicina il colpo Conrad Harder per il Milan, che si prepara a regalare un nuovo attaccante a Massimiliano Allegri. Il danese potrebbe non essere l'unico volto nuovo in arrivo nel reparto offensivo, ma di sicuro c'è che tra tutte le soluzioni possibili, è quella oggi più vicina a vestirsi di rossonero.

Il colpo del Milan che era stato vicino alla Fiorentina

E TuttoMercatoWeb.com scrive che Harder già in passato avrebbe potuto trasferirsi in Serie A, ma il suo possibile trasferimento sul suolo italiano non è mai avvenuto. La scorsa estate infatti sul classe 2005 si era mossa la Fiorentina, che aveva provato a sondare il terreno con il Nordsjaelland prima del suo trasferimento allo Sporting Lisbona ma si era fermata di fronte alla richiesta dei danesi da circa 20 milioni di euro, la stessa cifra più o meno per la quale si è poi concretizzato il suo trasferimento sul suolo portoghese.

L'attaccante in più per Allegri

Attaccante alto 185 centimetri, è un centravanti moderno, che abbina la capacità di giocare in area di rigore a tanto movimento. Deve ancora un po' affinare il rapporto con il gol: con il Nordsjaelland, sono stati 9 i centri segnati, in 41 presenze con la prima squadra, 12 in 51 allo Sporting. Il Milan si augura che questi numeri possano crescere.