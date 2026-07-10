​​

header logo

La campagna abbonamenti della Fiorentina al via il 13 luglio: tutti i prezzi e le informazioni necessarie

Redazione /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

La Fiorentina, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato che l'avvio della campagna di abbonamenti per la stagione 2026/27 partirà lunedì 13 luglio. Di seguito, tutte le informazioni necessarie.

Si parte lunedì

Le categorie che possono usufruire del prezzo ridotto saranno le seguenti: 

  • FEDELISSIMI: Valida per chi ha rinnovato l'abbonamento negli ultimi 10 anni consecutivamente (esclusi s.s. 20/21 e s.s. 21/22)
  • UNDER 25: Valida per coloro che non abbiano ancora compiuto 25 anni alla data di acquisto
  • OVER 70: Valida per coloro che abbiano già compiuto 70 anni alla data di acquisto
  • UNDER 14: Valida per coloro che non abbiano ancora compiuto 14 anni alla data di acquisto, sottoscritto contestualmente ad almeno un abbonamento intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore

Le tariffe di "Prelazione" sono invece riservate a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2025/26.

I prezzi

Di seguito, ecco il prezziario completo per gli aventi diritto alla prelazione:

PRELAZIONE

E i prezzi per i nuovi abbonati:

NUOVI ABBONATI
💬 Commenti