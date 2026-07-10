La campagna abbonamenti della Fiorentina al via il 13 luglio: tutti i prezzi e le informazioni necessarie
La Fiorentina, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato che l'avvio della campagna di abbonamenti per la stagione 2026/27 partirà lunedì 13 luglio. Di seguito, tutte le informazioni necessarie.
Si parte lunedì
Le categorie che possono usufruire del prezzo ridotto saranno le seguenti:
- FEDELISSIMI: Valida per chi ha rinnovato l'abbonamento negli ultimi 10 anni consecutivamente (esclusi s.s. 20/21 e s.s. 21/22)
- UNDER 25: Valida per coloro che non abbiano ancora compiuto 25 anni alla data di acquisto
- OVER 70: Valida per coloro che abbiano già compiuto 70 anni alla data di acquisto
- UNDER 14: Valida per coloro che non abbiano ancora compiuto 14 anni alla data di acquisto, sottoscritto contestualmente ad almeno un abbonamento intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore
Le tariffe di "Prelazione" sono invece riservate a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2025/26.
I prezzi
Di seguito, ecco il prezziario completo per gli aventi diritto alla prelazione:
E i prezzi per i nuovi abbonati:
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