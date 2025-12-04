La sua avventura al Paris Fc stenta a decollare ma questo a Ikoné sembra non importare. L'esterno fa comunella con un altro ex viola - FOTO

Se in campo finora ha lasciato poche volte il segno, racimolando appena 6 presenze e 125 minuti, non si può certo affermare che l'ormai ex esterno di Fiorentina e Como Johnathan Ikoné non si stia godendo la sua nuova avventura al Paris Fc. Scaricato da viola e lariani, il francese in estate ha quasi elemosinato un trasferimento in Ligue 1, di fatto risultato quasi mai protagonista in campo.

L'ex esterno della Fiorentina si gode le sue giornate parigine con un'altra ex meteora viola

Per quello che riguarda invece la vita extra campo invece l'esterno francese sembra veramente spassarsela, e a testimoniarlo sono i continui video pubblicati sui propri social. Non ultimo quello pubblicato nelle Stories Instagram questa mattina assieme all'altra ex conoscenza viola Maxime Lopez: i due cantano e si divertono insieme in macchina, dimostrando quella spensieratezza che molte volte li ha limitati nelle loro rispettive esperienze in Serie A.

Questi alcuni frame del video pubblicato dal Ikoné su Instagram: