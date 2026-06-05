Oggi il calendario della prossima Serie A: le tre richieste avanzate dalla Fiorentina alla Lega (legate anche al Franchi)

Oggi alle 18.30, presso il Teatro Regio di Parma, si terrà la cerimonia di compilazione del calendario di Serie A, che sarà svelato alle 20 squadre partecipanti.

Le modalità

La Nazione fa il punto su cosa si dovrà aspettare la Fiorentina da questo nuovo calendario di Serie A. Intanto sono state confermate le 3 finestre per gli impegni della Nazionale (e non più 4). Il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. I turni infrasettimanali saranno due: 28 ottobre e 6 gennaio.

Le tre richieste viola

La Fiorentina ha fatto tre richieste alla Lega per quanto riguarda la compilazione del proprio calendario: giocare in casa la seconda giornata (meglio se sarà sabato 29) che coinciderà col centenario del club, una partita in trasferta il 29 novembre causa maratona e l’ultima giornata sempre in trasferta, così da consegnare il Franchi una settimana prima agli operai.