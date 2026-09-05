Ferrara: "Oggi ho paura dei tanti ex, ci fanno sempre male. Questa Fiorentina è nata per essere dominante"

Dopo le parole sulle colonne de La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla partita tra Fiorentina e Torino, delicata per entrambe le squadre.

“Bisogna vincere, anche se è banale dirlo, perchè l'occasione oggi è buona: al di là dell'amicizia tra le tifoserie, il Torino adesso è la squadra messa peggio in campionato. Mentre il Frosinone era una squadra abituata a vincere, perchè veniva dalla promozione in Serie B, anche se tecnicamente inferiore erano comunque una squadra. I Granata sono una squadra assemblata alla Cairo, e passatemi il termine. Sappiamo bene che ci sono tre ex, e io personalmente ho molta paura degli ex perchè ci fanno sempre male. Bisogna restituire ai tifosi una gioia quella che sabato scorso non gli è stato dato, nonostante i abbiano potuto riabbracciare giocatori come Batistuta e Rui Costa".

“Questa squadra è nata per essere dominante”

Ha anche aggiunto: “Perdere tre a zero con il Frosinone, arrivano i fischi da parte dei tifosi e poi subito dopo parte la dj con la musica a palla: è stata qualcosa di veramente surreale. La Fiorentina è una squadra stizzosa, piena di palleggiatori però non è ancora squadra. E' nata per essere dominante, non certo per stare chiusa e ripartire: non ha i giocatori per fare questo. E' una squadra che deve attaccare convinta dei propri mezzi e difendere in blocco, rimanendo compatta per tutti i 90 minuti”.

“Ecco come dovremmo giocare”

Ha anche aggiunto: "Mastantuono può giocare largo, come faceva Berardi a Sassuolo, questo è un problema minore. Il problema è la mentalità, non abbiamo interdittori. Serve difendere in modo compatto, non si può giocare in contropiede. Paratici ha scelto Grosso, ma con questa rosa, lo ha quasi obbligato a giocare un certo calcio. Non possiamo pensare che Dragusin sia questo. Quando hai gente di talento, devi fare paura agli avversari. La bellezza vuol dire fantasia, mentre la produttività è quella di fare gol e vincere, dobbiamo essere più leggeri"