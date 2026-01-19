Di Francesco: "La Fiorentina era stata data per morta, ma si è raddrizzata. Non l'ho mai considerata per la corsa salvezza"

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato anche della Fiorentina dopo la partita persa dai salentini contro il Milan. I giallorossi sono infatti una diretta concorrente per la lotta salvezza e proprio nella giornata di ieri sono stati agganciati in classifiica dagli uomini di Vanoli.

La stagione viola

“I conti non li ho fatti e non mi piace farli - dice Di Francesco parlando della quota salvezza - La Fiorentina era stata data per morta, ma ha dimostrato di avere delle potenzialità, vincendo due o tre partite consecutive. Torno sempre a dire: bisogna guardare dentro le squadre, alle loro potenzialità e agli investimenti fatti”.

Un periodo positivo

L'allenatore del lecce prosegue la sua analisi sulla strana stagione della Fiorentina: “È un’anomalia che si fosse trovata lì dietro. Ovviamente deve ancora uscirne, ma ha le qualità per farlo. Non so se l’abbia mai considerata nella lotta salvezza, ma queste tre partite hanno dimostrato che si è sicuramente raddrizzata”.