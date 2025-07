Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, analizzando alcuni argomenti d'attualità di casa Fiorentina esprimendosi anche su vari singoli della rosa di Pioli.

‘Scordiamoci Kessiè, la Fiorentina però cerca un calciatore così’

“La Fiorentina deve lavorare senza fare proclami e far bene calcio. La gente percepisce se questo accade. C’è da completare la rosa e vendere tanti calciatori, che appesantiscono il lavoro di Pioli. Ora serve un centrocampista fisico, un calciatore alla Kessiè, che sa fare un po’ di tutto ma con una fisicità diversa agli attuali centrocampisti della Fiorentina. Sohm ha buoni piedi, ha giocato anche da trequartista in carriera. Kessiè scordatevelo, non può venire alla Fiorentina, guadagna oltre 10 milioni di euro. La dirigenza cerca però un calciatore con caratteristiche simili all’ex Milan”.

“Sottil? Non ce l’ho assolutamente con lui, ma basta. Non si può riproporre ancora il tormentone ‘troviamogli il ruolo’, ‘esploderà’…sono temi pesanti, che hanno stufato. È un giocatore che va venduto, e se prima o davvero esplode fa parte del gioco, non ci sarebbe da pentirsene. Lo stesso vale per Ikone, che il Como ha scelto di non tenere. Sono tante le operazioni da fare in uscita”.

‘Fossi nelle altre squadre farei attenzione alla Fiorentina, perchè…'

“La squadra è buona, sulla carta non è da Champions, ma bisogna pensare che lo sia e serve provarci. Finalmente c'è un allenatore pronto, io non firmerei per l'Europa League. Ai nastri di partenza sono tante le squadre da tenere d'occhio, c'è anche il Como. La Fiorentina ha tenuto De Gea e Kean, ciò che fa poi la differenza è la mentalità. Io farei attenzione alla Fiorentina se fossi le altre squadre, certo, ora va completato l’organico con almeno tre giocatori che vanno inseriti".