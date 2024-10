Gilardino: "Dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla Fiorentina. Balotelli? Non risolve da solo i problemi del Genoa"

Verso la gara di giovedì prossimo contro la Fiorentina, l'allenatore ed ex calciatore (tra le altre) viola del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo la preoccupante sconfitta contro la Lazio: “C'è tanta incazzatura per la sconfitta, dobbiamo essere arrabbiati. Ma piano piano sono sicuro che rivedremo la luce, anche se ci aspetta un'impresa molto difficile”.

“Dobbiamo voltare pagina verso la Fiorentina. Balotelli…”

Verso la prossima gara: “Si avvicina la partita contro la Fiorentina, dobbiamo subito voltare pagina. Balotelli? Non risolverà da solo i problemi del Genoa, conta la squadra e basta. Può essere un grande valore aggiunto se arriva con il fuoco che lo contraddistingue. Mi sento in discussione? Chiedetelo alla società”.