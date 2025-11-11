Il Flamengo è pronto a riprovarci per Beltran? I brasiliani potrebbero pensarci già a gennaio

Non è un periodo facile per Lucas Beltran, attaccante argentino classe 2000 passato in estate dalla Fiorentina al Valencia in prestito nell'ultimo giorno di mercato disponibile.

Possibile ritorno anticipato

Su di lui c'era stato però anche il forte interesse del Flamengo, che era però stato rifiutato da Beltran stesso in attesa di una chiamata europea. L'avventura ne LaLiga non sta andando come sperato e secondo quanto riporta Fabrício Lopes, giornalista vicino al Flamengo, il club spagnolo starebbe riflettendo sulla rescissione del prestito, con il ritorno di Beltran a Firenze già a gennaio.

Nuovo tentativo?

E così la squadra brasiliana potrebbe tornare a provarci per il giocatore già nella prossima finestra di mercato, che per il calcio sudamericano rappresenta il nostro mercato estivo.